Джонс: успех в прошлом матче чемпионата Европы добавил российским регбистам уверенности

"У нас, к сожалению, отсутствует ряд топовых игроков, таких как Гарбузов, Остриков, Федотко и других, - отметил Джонс. - У нас не самая хорошая статистика по играм с румынами, но хочется, чтобы в этот раз она поменялась. Сборная Румынии очень хорошо сыграла в матче с испанцами, но завтра мы хотим победить. У нас было несколько поражений в этом розыгрыше чемпионата Европы, но в последнем матче мы обыграли португальцев, может быть, это была не самая выдающаяся победа, но она придаст нам уверенности перед игрой с румынской командой".

"У нас нет проблем с физической подготовкой, существуют проблемы с концентрацией, но мы работаем над этим. Если кто-то из наших игроков заснет на поле во втором тайме, то румынские игроки непременно этим воспользуются, - добавил Джонс. - На Кубке мира мы использовали всех игроков, которые у нас были, сейчас моя задача - обновить и омолодить состав. Начали заниматься этим сейчас, после Кубка мира, и надеемся, что к концу года у нас будет много новых заигранных игроков, но нам есть, над чем работать".

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.

Шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы.