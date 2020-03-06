Гресев: российские регбисты настраиваются на серьезную борьбу в матче ЧЕ с румынами

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби серьезно настроена на матч чемпионата Европы против румынской команды, игроки ожидают тяжелой борьбы во время встречи. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал капитан сборной России Виктор Гресев.

Матч между сборными России и Румынии пройдет 7 марта в Краснодаре на стадионе "Кубань", начало - 14:00 мск.

"Сборная Румынии - одна из лучших команд в нашем чемпионате. Настраиваемся на них очень серьезно. У румынской сборной всегда были очень хорошие нападающие, так что ожидаем серьезную борьбу в завтрашнем матче", - отметил Гресев.

Гресев впервые в нынешнем сезоне чемпионата Европы выведет команду на поле в качестве капитана. Ранее капитанами команды были Василий Артемьев и Андрей Гарбузов, из-за травм оба игрока пропустят встречу с румынами. "Выходить на поле с капитанской повязкой - большая честь для меня. Это двойная ответственность", - сказал игрок.

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте и набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.

Шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы.