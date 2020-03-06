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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Проведение соревнований было запланировано на 16-25 апреля в Ташкенте

ТАСС, 6 марта. Азиатское первенство по тяжелой атлетике, которое должно было пройти в апреле в Ташкенте, перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Соревнования были запланированы на 16-25 апреля. 17 февраля чемпионат Азии был перенесен из Казахстана в Узбекистан.

"В связи с распространением коронавируса по всему миру и ограничением на поездки, которые введены во многих странах мира, организационный комитет турнира решил перенести даты проведения чемпионата Азии на неопределенный срок", - говорится в заявлении пресс-службы IWF.

Из-за угрозы распространения коронавируса Узбекистан временно приостановил авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Италией, Ираном, Афганистаном и Японией. На данный момент в самой республике не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

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