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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина примет участие в тестировании олимпийской трассы в Пекине

Тестовые заезды пройдут с 26 октября по 1 ноября

ТАСС, 6 марта. Российская скелетонистка Елена Никитина будет участвовать в тестировании трассы для бобслея и скелетона, которая будет использоваться во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Тестовые заезды пройдут с 26 октября по 1 ноября, после чего трасса будет омологирована для проведения соревнований. Изначально тестирование трассы было запланировано на март, но из-за вспышки коронавируса его перенесли на осень.

Помимо Никитиной в тестовых заездах примут участие скелетонисты Мартинс Дукурс из Латвии, Маркус Уайатт из Великобритании и Жанин Флок из Австрии. Также в тестировании трассы будут задействоаны бобслеисты Франческо Фридрих из Германии, Оскар Киберманис из Латвии, Доминик Дворжак из Чехии, Андреа Греку из Румынии и Мартина Фонтаниве из Швейцарии.

27-летняя Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019). В сезоне-2018/19 россиянка выиграла Кубок мира, год спустя она стала третьей в общем зачете.

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Зимние олимпийские виды спорта
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