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Допинг в спорте

Дзюдоист Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации отсчитывается с 23 декабря 2019 года

ТАСС, 6 марта. Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летний Бобиков отстранен за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации отсчитывается с 23 декабря 2019 года.

В декабре 2013 года Бобиков стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг на этапе Гран-при в Южной Корее. Также на его счету три бронзовые награды на этапах Кубка Европы.

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Допинг
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