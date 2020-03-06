Матч 27-го тура ФНЛ между "Шинником" и "Ротором" пройдет на "Арене-Химки"

ТАСС, 6 марта. Встреча 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским "Шинником" и волгоградским "Ротором" состоится на "Арене-Химки". Об этом сообщает пресс-служба "Ротора".

В среду Российский футбольный союз (РФС) перенес четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" в связи с неудовлетворительным состоянием газона на стадионе в Ярославле. В тот же день ФНЛ обязала "Шинник" проводить матчи первенства на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние.

"Ротор" лидирует в ФНЛ, набрав 52 очка после 25 матчей. "Шинник" находится на шестом месте, в активе клуба 40 очков после 25 игр. В 26-м туре "Шинник" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем", "Ротор" примет нижнекамский "Нефтехимик", оба матча пройдут 9 марта.