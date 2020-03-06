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Футбол в России

СМИ: футболист "Зенита" Азмун может перейти в "Наполи"

Действующий контракт иранского нападающего рассчитан до лета 2022 года

ТАСС, 6 марта. Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может перейти в итальянский "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

По информации издания, представители "Наполи" ищут усиление в атакующую линию, и одним из вероятных трансферов может стать переход 25-летнего форварда. Действующий контракт Азмуна рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €18 млн.

Азмун в нынешнем сезоне провел в составе "Зенита" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач. Он перешел в команду из Санкт-Петербурга в феврале 2019 года из казанского "Рубина". Также в российском чемпионате он выступал за "Ростов". В составе сборной Ирана Азмун провел 46 игр, в которых забил 31 мяч.

В составе "Зенита" Азмун стал чемпионом России по итогам сезона 2018/2019.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 46 очков после 20 матчей. "Наполи" находится на шестом месте итальянского чемпионата, имея на счету 39 очков после 26 игр.

Теги
Российский футбол
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