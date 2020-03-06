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Распространение коронавируса нового типа

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Сочи в ледовых дворцах "Большой" и "Айсберг" 13-17 апреля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Организационный комитет международного детского хоккейного турнира "Кубок Газпром нефти" принял решение отменить соревнование в этом году из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир должен был пройти в Сочи в ледовых дворцах "Большой" и "Айсберг" 13-17 апреля.

"Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, оргкомитет ХIV международного детского хоккейного турнира "Кубок Газпром нефти" принял решение об отмене соревнования в 2020 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Турнир был учрежден в 2007 году, с 2010 года партнером соревнования выступает Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Команды составляются из игроков не старше 11 лет. В 2020 году в турнире должны были принять участие 35 команд из 12 стран.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии, всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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