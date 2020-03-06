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Распространение коронавируса нового типа

Этап "Формулы-Е" в Италии перенесен из-за вспышки коронавируса

Соревнования должны были состоятся 4 апреля

ТАСС, 6 марта. Гран-при Италии "Формулы-Е" перенесен из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Шестой по счету этап должен был пройти 4 апреля в Риме. В релизе отмечается, что организаторы совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) будут рассматривать варианты проведения этапа позднее.

В феврале по той же причине FIA отложила проведение этапа "Формулы-Е" в Китае, который должен был пройти 21 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Число инфицированных в Италии превысило 3,8 тыс., 148 человек умерли.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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