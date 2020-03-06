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Матчи датского футбольного чемпионата в марте пройдут без зрителей из-за коронавируса

Власти страны запретили проводить мероприятия с участием более 1000 человек

ТАСС, 6 марта. Матчи, запланированные на март, в чемпионате Дании по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных лиг Дании.

"Правительство объявило о том, что мероприятия с участием 1000 или более человек должны быть перенесены или отменены, поэтому игры пройдут без зрителей. Мы не собираемся отменять какие-либо матчи, если нет угрозы здоровью участников", - говорится в заявлении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Дании выявлено 23 случая заражения.

Теги
ДанияМировой футболРаспространение коронавируса нового типа
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