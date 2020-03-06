Матыцин: Минспорт должен минимизировать время пребывания спортсменов на карантине

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации в свете ввода в Москве режима повышенной готовности для профилактики коронавируса должно минимизировать срок пребывания спортсменов на карантине после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, или сделать для них иной порядок. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории столицы из-за коронавируса. Указ обязал граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, а также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

"Мы знаем о выходе указа мэра Москвы, мы будем с уважением относиться и следовать регламенту, - сказал Матыцин. - С другой стороны, будем стараться найти баланс обеспечения мер безопасности, мы должны либо минимизировать время пребывания спортсмена на карантине, либо сделать некий иной порядок для спортсменов".

В Москве режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в современной истории еще ни разу не вводился. Однако для других регионов это достаточно распространенная практика из-за паводков, весеннего пала травы, лесных пожаров и других стихийных бедствий.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

По состоянию на 6 марта на территории России зарегистрировано семь фактов заражения у граждан РФ. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.