"Сибирь" одержала третью победу над "Автомобилистом" в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Новосибирская "Сибирь" дома в овертайме обыграла екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце спорта "Сибирь" в присутствии 7420 зрителей.

Победную шайбу забросил Никита Шашков (70-я минута). В составе "Сибири" хет-триком в основное время отметился Юусо Пуустинен (8, 12 и 46-я минуты), у "Автомобилиста" отличились Максим Березин (10), Питер Холланд (29), Джефф Плэтт (56).

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Сибири". Первые два матча прошли в Екатеринбурге и завершились сухими победами "Сибири" (2:0 и 1:0). Голкипер "Сибири" Харри Сятери не пропускал шайбы на протяжении 142 минут 25 секунд, что стало новым рекордом клуба по продолжительности "сухой" серии. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Салаку (108 минут 23 секунды).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила "Сибирь", в одном - "Автомобилист". "Сибирь" и "Автомобилист" ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

"Автомобилист" в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии. "Сибирь" по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где "Сибирь" проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4).

Четвертый матч серии пройдет в Новосибирске 8 марта.