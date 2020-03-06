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Зимние олимпийские виды спорта

Российская фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Дарья Усачева идет третьей, Майя Хромых - пятой
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Россиянка Камила Валиева занимает первое место в соревновании одиночниц после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.

Валиева набрала 74,92 балла. На втором месте расположилась фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин (70,08), на третьем - россиянка Дарья Усачева (68,45). Майя Хромых находится на пятом месте, набрав 66,78 балла.

Произвольную программу девушки представят в субботу.

В пятницу соревнования продолжатся произвольной программой у юношей. Юниорский чемпионат мира завершится 8 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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