Российская фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

ТАСС, 6 марта. Россиянка Камила Валиева занимает первое место в соревновании одиночниц после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.

Валиева набрала 74,92 балла. На втором месте расположилась фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин (70,08), на третьем - россиянка Дарья Усачева (68,45). Майя Хромых находится на пятом месте, набрав 66,78 балла.

Произвольную программу девушки представят в субботу.

В пятницу соревнования продолжатся произвольной программой у юношей. Юниорский чемпионат мира завершится 8 марта.