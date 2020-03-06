ВФЛА ужесточит требования к кандидатам в органы федерации

ТАСС, 6 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ужесточит требования к кандидатам в состав рабочих органов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на заседании президиума ВФЛА, которое прошло в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР).

"Принято решение о выработке критериев для формирования состава рабочих органов федерации, - сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Я уверен, ВФЛА сейчас нужны ужесточения в вопросах контроля за нарушениями антидопинговых правил для обеспечения максимальной прозрачности и чистоты российской легкой атлетики. Сегодняшние решения президиума - первый шаг на этом пути".

Отмечается, что в разработке данных требований будет учитывать опыт и наработки рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики, которые были использованы при выработке критериев к кандидатам в руководство ВФЛА. Основным пунктом рабочей группы являлось отсутствие связей с нарушением антидопинговых правил. Глава антидопингового комитета ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что данные меры направлены на то, чтобы максимально обеспечить чистоту органов ВФЛА, а также создать в российской легкой атлетике нулевую терпимость к допингу.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2017-2019 годах ряду российских легкоатлетов разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.