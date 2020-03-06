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Финал Кубка мира по горнолыжному спорту в Италии отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 18-22 марта

ТАСС, 6 марта. Финал Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии.

Соревнования должны были пройти с 18 по 22 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Число инфицированных в Италии превысило 3,8 тыс., 148 человек умерли.

Теги
ИталияЗимние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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