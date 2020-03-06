Участники из 24 стран выступят на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве

ТАСС, 6 марта. Спортсмены из 24 стран примут участие в чемпионате Европы по скалолазанию, который пройдет в марте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

На чемпионате Европы будут разыграны восемь комплектов наград и две лицензии на Олимпийские игры (по одной у мужчин и женщин). Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх, будут разыграны два комплекта наград - в мужском и женском многоборье.

"К нам поступили заявки из 24 стран. На турнире выступят спортсмены из России, Италии, Великобритании, Германии, Украины, Латвии, Нидерландов, Израиля, Бельгии, Хорватии, Швеции, Грузии, Норвегии, Сербии, Испании, Польши, Словении, Словакии, Франции, Швейцарии, Белоруссии, Чехии, Австрии и Литвы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат Европы является последним отборочным этапом для представителей континента. Соревнования пройдут 20-27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА.