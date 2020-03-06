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Зимние олимпийские виды спорта

Первый канал покажет ЧМ по фигурному катанию в прямом эфире в полном объеме

Соревнования будут проходить с 18 по 22 марта в Монреале

ТАСС, 6 марта. Первый канал в прямом эфире покажет все соревнования чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

19 марта телеканал покажет короткую программу спортивных пар и женщин (начало трансляции - 01:15 мск), 20 марта - короткую программу в мужском одиночном катании и произвольную программу пар (01:00 мск), 21 марта - ритм-танец дуэтов и произвольную программу у женщин (01:30 мск), 22 марта - произвольную программу дуэтов и мужчин (00:30 мск). 22 марта в 23:40 мск начнется трансляция показательных выступлений.

В женском одиночном катании в состав сборной России вошли 16-летняя Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова. В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, в соревнованиях спортивных пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 18 по 22 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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