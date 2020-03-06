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Футбол в России

"Шинник" и "Урал" сыграют в четвертьфинале Кубка России на "Арене-Химки" 18 марта

Встреча была перенесена с 4 марта из-за неудовлетворительного состояния газона в Ярославле

ТАСС, 6 марта. Матч четвертьфинала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет на "Арене-Химки" 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между "Шинником" и "Уралом" должен был состояться 4 марта, но из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен.

Также отмечается, что решение по проведению полуфинальных матчей турнира планируется принять на ближайшем бюро исполкома РФС.

В полуфинальных матчах кубка сыграют московский "Спартак" и петербургский "Зенит", победитель матча "Шинник" - "Урал" сыграет в полуфинале с подмосковными "Химками". Финал пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

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