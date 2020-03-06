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Квалификация женского гандбольного турнира Олимпиады пройдет по плану

Распространение коронавируса не повлияет на сроки проведения соревнований

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женский квалификационный турнир по гандболу на Олимпийские игры в Токио пройдет в запланированные сроки, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации гандбола (IHF).

Турниры пройдут с 20 по 22 марта в Испании, Венгрии и Черногории. Российская команда будет играть в Венгрии.

В сообщении IHF отмечается, что федерация следит за ситуацией с коронавирусом, уделяя особое внимания командам из стран с высоким риском.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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