Сборная России разгромила команду Косова в отборочном матче к женскому ЧЕ-2021 по футболу

ТАСС, 6 марта. Женская сборная России обыграла команду Косова со счетом 5:0 в матче квалификационного раунда чемпионата Европы. Игра прошла на нейтральном поле в Висбадене (Германия) на стадионе "Брита-Арена".

Тремя забитыми мячами отметилась Надежда Смирнова (1, 47 и 53-я минуты), также отличились Нелли Коровкина (33) и Марина Федорова (50).

Благодаря этой победе россиянки поднялись на второе место в группе А, набрав 9 очков после четырех игр, лидирует сборная Нидерландов, на счету которой 18 очков после шести матчей. Команда Словении занимает третье место (6 очков после пяти матчей), сборная Косово после четырех игр также имеет 6 очков, но уступает словенским футболисткам по дополнительным показателям, на пятом месте в группе находится команда Эстонии (1 очко после четырех игр), замыкают таблицу турецкие футболистки (1 очко после пяти матчей). В следующем туре россиянки примут сборную Турции 10 апреля. Матч состоится в Москве на стадионе "Сапсан-Арена", сборная Косова примет команду Нидерландов в этот же день.

Матч между командами России и Косова должен был пройти 4 октября в Приштине. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе даты и места проведения встречи по соображениям безопасности из-за того, что на 6 октября в республике были намечены досрочные выборы в парламент.

Отборочный турнир завершится 22 сентября, в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира, сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, в основной части турнира примут участие 16 команд. Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участия в турнире. Женская сборная России пять раз участвовала в финальной части чемпионата Европы, ни разу не сумев пробиться в плей-офф.