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Шахматные турниры

Горячкина сыграла вничью с Дронавалли в пятом туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

В турнирной таблице Горячкина и Дронавалли сохраняли лидерство, набрав по 3,5 очка
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии в пятом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Грузинка Нана Дзагнидзе черными фигурами обыграла украинку Анну Музычук.

Партии Жансая Абдумалик (Казахстан) - Алина Кашлинская (Россия), Пиа Крамлинг (Швеция) - Мари Себаг (Франция), Мария Музычук (Украина) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Антоанета Стефанова (Болгария) - Александра Костенюк (Россия) завершились вничью.

После пяти туров лидируют Дронавалли и Горячкина, набрав по три с половиной очка, за ними идут Кашлинская, Дзагнидзе (по 3), Абдумалик, Анна Музычук, Мария Музычук, Крамлинг (по 2,5), Себаг, Цзюй Вэньцзюнь, Стефанова (по 2) и Костенюк (1).

Партии шестого тура пройдут 7 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Позднее запланирован еще один этап серии - на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Теги
Шахматные турниры
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