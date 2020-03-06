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КХЛ

"Спартак" отыгрался со счета 0:3 и победил "Динамо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4
Хоккеисты "Спартака" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное "Динамо" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 10737 зрителей.

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Шайбы у победителей забросили Илья Зубов (7), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34), Патрик Херсли (58) и Михаил Котляревский (76). У проигравших отличились Игорь Полыгалов (1), Кирилл Лямин (4), Иван Муранов (5) и Михал Чайковски (35). Хоккеисты "Спартака" по ходу встречи сумели отыграться, уступая со счетом 0:3. После второй пропущенной шайбы Юлиуса Гудачека в воротах "Спартака" заменил Никита Беспалов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Динамо". В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, во втором - 4:3. Следующий матч пройдет 8 марта на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Динамо" одержало победы во всех. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. "Динамо" в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1-4).

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