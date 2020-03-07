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Матч чемпионата Франции по футболу "Страсбур" - ПСЖ перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 7 марта

ТАСС, 7 марта. Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Страсбур" и "Пари Сен-Жермен" перенесен на неопределенный срок из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча должна была состояться 7 марта.

В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место, набрав 68 очков, "Страсбур" идет десятым, в активе клуба 38 очков.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Количество заразившихся во Франции превысило 650, умерли девять человек. На материковой части страны не осталось ни одного региона без заболевших.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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