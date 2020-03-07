Российские регбисты сыграют со сборной Румынии в Краснодаре в матче чемпионата Европы

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби. Встреча пройдет в субботу на стадионе "Кубань" в Краснодаре.
Капитаном российской команды в субботнем матче станет Виктор Гресев. В предыдущих играх чемпионата Европы с капитанской повязкой выходили Василий Артемьев и Андрей Гарбузов, которые пропустят предстоящую встречу из-за травм.
В стартовом составе сборной России на поле выйдут Гресев, Валерий Морозов, Шамиль Магомедов, Кирилл Готовцев, Евгений Елгин, Егор Зыков, Патрис Пеки, Тагир Гаджиев, Константин Узунов, Юрий Кушнарев, Никита Чурашов, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Кирилл Голосницкий и Рамиль Гайсин. Запасные - Евгений Матвеев, Евгений Мишечкин, Владимир Подрезов, Никита Беков, Никита Вавилин, Алексей Щербань, Александр Будыченко и Владислав Созонов.
На предматчевой конференции главный тренер сборной Румынии Энди Робинсон отметил, что его подопечные с уважением относятся к российской команде и знают, насколько сильные и физически развитые спортсмены будут противостоять им. "Наша защита прогрессирует с каждым матчем, завтра мы будем стараться провести встречу с высокой концентрацией, чтобы не дать российской команде занести попытки. Как показывает история, в матчах между нашими командами разница в счете не бывает большой, у нас сейчас довольно молодой состав, завтра будет игра до первой ошибки, кто будет меньше ошибаться, тот и выиграет", - сказал Робинсон.
Сборные России и Румынии неудачно стартовали в чемпионате Европы, команды проиграли в первых двух встречах. Россияне уступили испанцам (12:31) и бельгийцам (17:23), румынская сборная проиграла грузинам (13:41) и португальцам (11:22). В третьих матчах команды одержали свои первые победы в нынешнем розыгрыше турнира, российская команда победила португальцев (19:18), сборная Румынии выиграла у испанцев (24:7). Прошлая встреча сборных России и Румынии в рамках чемпионата Европы прошла год назад (9 марта) в Румынии, тогда россияне уступили со счетом 20:22.
Турнирное положение
После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.
По регламенту чемпионата Европы, шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам станет победителем. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон).