Российские регбисты сыграют со сборной Румынии в Краснодаре в матче чемпионата Европы

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби. Встреча пройдет в субботу на стадионе "Кубань" в Краснодаре.

На предматчевой конференции главный тренер сборной Румынии Энди Робинсон отметил, что его подопечные с уважением относятся к российской команде и знают, насколько сильные и физически развитые спортсмены будут противостоять им. "Наша защита прогрессирует с каждым матчем, завтра мы будем стараться провести встречу с высокой концентрацией, чтобы не дать российской команде занести попытки. Как показывает история, в матчах между нашими командами разница в счете не бывает большой, у нас сейчас довольно молодой состав, завтра будет игра до первой ошибки, кто будет меньше ошибаться, тот и выиграет", - сказал Робинсон.

Сборные России и Румынии неудачно стартовали в чемпионате Европы, команды проиграли в первых двух встречах. Россияне уступили испанцам (12:31) и бельгийцам (17:23), румынская сборная проиграла грузинам (13:41) и португальцам (11:22). В третьих матчах команды одержали свои первые победы в нынешнем розыгрыше турнира, российская команда победила португальцев (19:18), сборная Румынии выиграла у испанцев (24:7). Прошлая встреча сборных России и Румынии в рамках чемпионата Европы прошла год назад (9 марта) в Румынии, тогда россияне уступили со счетом 20:22.

Турнирное положение

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.

По регламенту чемпионата Европы, шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам станет победителем. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон).