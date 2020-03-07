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ММА

Нурмагомедов заявил, что не уважает своего соперника Фергюсона

Их поединок состоится в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке

ТАСС, 7 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Хабиб Нурмагомедов не уважает своего предстоящего соперника Тони Фергюсона. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

"Тони заслужил этот бой, он очень хороший боец, но я не люблю его как человека из-за того, что он глупый. Как бойца я его все-таки уважаю, но не как человека", - сказал Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Теги
ММА
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Поединок состоится в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке
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