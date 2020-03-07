Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Мэйуэзером на особых условиях

ТАСС, 7 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов готов провести бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером - младшим на особых условиях. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Ранее Мэйуэзер заявлял, что готов провести бои с Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за сумму в $600 млн.

"Кто даст ему [Мэйуэзеру] столько денег? Вообще не знаю, кто мог бы это сделать. Если Флойд хочет драться, можем провести 11 раундов по боксу и один - по ММА. У Флойда большое имя, у меня теперь тоже, мы можем подраться, но у меня прежние условия", - сказал Нурмагомедов.

Ближайший бой россиянин проведет против американца Тони Фергюсона, он состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.