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ММА

Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Мэйуэзером на особых условиях

Ближайший бой россиянин проведет против американца Тони Фергюсона в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке

ТАСС, 7 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов готов провести бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером - младшим на особых условиях. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Ранее Мэйуэзер заявлял, что готов провести бои с Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за сумму в $600 млн.

"Кто даст ему [Мэйуэзеру] столько денег? Вообще не знаю, кто мог бы это сделать. Если Флойд хочет драться, можем провести 11 раундов по боксу и один - по ММА. У Флойда большое имя, у меня теперь тоже, мы можем подраться, но у меня прежние условия", - сказал Нурмагомедов.

Ближайший бой россиянин проведет против американца Тони Фергюсона, он состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

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ММА
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ММА
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Поединок состоится в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке
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