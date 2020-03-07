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НХЛ

"Нью-Джерси" прервал восьмиматчевую победную серию "Сент-Луиса" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 7 марта. "Нью-Джерси" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (9-я минута), Дакота Мермис (27), Коннор Кэррик (38) и Джоуи Андерсон (60). У проигравших отличились Винс Данн (13) и Джейден Шварц (57).

Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев и нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев не отметились результативными действиями. "Нью-Джерси" прервал восьмиматчевую победную серию "Сент-Луиса".

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" занимает первое место, набрав 90 очков в 68 матчах. "Нью-Джерси" расположился на 14-м месте на Востоке с 66 очками в 67 встречах.

В другом матче дня "Детройт" дома обыграл "Чикаго" со счетом 2:1, прервав собственную серию из шести поражений подряд.

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