Спортивные события в Саудовской Аравии пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 7 марта. Министерство спорта Саудовской Аравии объявило о временном запрете к посещению всех проводимых в королевстве спортивных мероприятий из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Об этом в пятницу ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

"Министерство спорта объявляет о прекращении массового участия в спортивных соревнованиях и играх, начиная с 7 марта 2020 года до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 55,4 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80,6 тыс.