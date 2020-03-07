{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Ничушкина не помогла "Колорадо" уйти от поражения в матче НХЛ против "Ванкувера"

Встреча завершилась со счетом 3:6

ТАСС, 7 марта. "Колорадо" в гостях уступил "Ванкуверу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб в составе "Колорадо" забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, поразив ворота соперника на 29-й минуте матча. Также у "Колорадо" отличились Эрик Джонсон (14-я минута) и Габриэль Ландескуг (24). В составе "Ванкувера" шайбы забросили Трой Штрехер (2), Джей Ти Миллер (13), Зак Макьюэн (23, 57), Антуан Руссель (33) и Таннер Пирсон (58).

Ничушкин в нынешнем сезоне провел 62 игры в составе "Колорадо", в которых набрал 27 очков (13 шайб + 14 голевых передач).

"Колорадо" находится на второй позиции в Западной конференции НХЛ, набрав 88 очков после 67 матчей. "Ванкувер" занимает седьмое место в этой же конференции, имея на счету 76 очков после 67 игр. В следующем матче "Колорадо" 9 марта в гостях встретится с "Сан-Хосе", в этот же день "Ванкувер" дома сыграет с "Коламбусом".

В других матчах дня "Виннипег" дома обыграл "Вегас" (4:0), "Аризона" в гостях уступила "Калгари" (2:3), "Анахайм" на домашнем льду оказался сильнее "Торонто" (2:1).

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Киргизии из-за угрозы коронавируса запретили проведение спортивных мероприятий
На данный момент в стране не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС