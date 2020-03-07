Шайба Ничушкина не помогла "Колорадо" уйти от поражения в матче НХЛ против "Ванкувера"

Одну из шайб в составе "Колорадо" забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, поразив ворота соперника на 29-й минуте матча. Также у "Колорадо" отличились Эрик Джонсон (14-я минута) и Габриэль Ландескуг (24). В составе "Ванкувера" шайбы забросили Трой Штрехер (2), Джей Ти Миллер (13), Зак Макьюэн (23, 57), Антуан Руссель (33) и Таннер Пирсон (58).

ТАСС, 7 марта. "Колорадо" в гостях уступил "Ванкуверу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин в нынешнем сезоне провел 62 игры в составе "Колорадо", в которых набрал 27 очков (13 шайб + 14 голевых передач).

"Колорадо" находится на второй позиции в Западной конференции НХЛ, набрав 88 очков после 67 матчей. "Ванкувер" занимает седьмое место в этой же конференции, имея на счету 76 очков после 67 игр. В следующем матче "Колорадо" 9 марта в гостях встретится с "Сан-Хосе", в этот же день "Ванкувер" дома сыграет с "Коламбусом".

В других матчах дня "Виннипег" дома обыграл "Вегас" (4:0), "Аризона" в гостях уступила "Калгари" (2:3), "Анахайм" на домашнем льду оказался сильнее "Торонто" (2:1).