Власти Башкирии намерены вдвое увеличить количество занимающихся боксом школьников

УФА, 7 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют в ближайшие несколько лет вдвое увеличить количество занимающихся боксом школьников. На данный момент в регионе этим видом спорта занимаются порядка 3,5 тыс. учащихся, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров в субботу.

"Сегодня почти 3,5 тыс. ребят занимаются боксом в республике, но на наш взгляд - это мало, мы планируем это количество удвоить за несколько лет. Для этого надо популяризировать бокс в республике, все муниципалитеты должны быть охвачены, и везде должны быть названия. Задача максимум - чтобы в каждой школе была секция бокса", - сообщил Назаров.

На данный момент занятия боксом организованы в 39 из 63 муниципалитетов. Для популяризации единоборства будут проводиться турниры разных уровней, улучшится оснащение школ. "Мы подтянем материально-техническую базу, поддержим федерацию бокса для того, чтобы у ребят были хорошие условия для занятий спортом. Сегодня мы открыли олимпийскую школу Николая Валуева, это тоже дополнительный пример и стимул для наших ребят заниматься боксом, добиваться хороших результатов", - добавил Назаров.

Школа бокса имени Николая Валуева открылась в субботу в центре спортивной подготовки Башкирии в Уфе, введенном в эксплуатацию в июле 2019 года. Она оснащена тремя боксерскими рингами и спортивными снарядами.