"Оренбург" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 марта. "Оренбург" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев оба мяча забил Джордже Деспотович (14-я и 77-я минуты). Полузащитник "Арсенала" Роберт Бауэр на 75-й минуте матча получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Арсенал" прервал свою трехматчевую победную серию. После 21 матча клуб из Тулы занимает шестое место в таблице чемпионате России, набрав 28 очков. "Оренбург" одержал первую победу за пять туров и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка после 20 матчей.

"Оренбург" 11 марта в гостях сыграет с "Сочи" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ. В 22-м туре "Оренбург" 14 марта на домашнем стадионе встретится с московским "Спартаком". "Арсенал" в этот же день примет казанский "Рубин".