{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Оренбург" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев оба мяча забил Джордже Деспотович
Джордже Деспотович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Джордже Деспотович
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 7 марта. "Оренбург" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев оба мяча забил Джордже Деспотович (14-я и 77-я минуты). Полузащитник "Арсенала" Роберт Бауэр на 75-й минуте матча получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Арсенал" прервал свою трехматчевую победную серию. После 21 матча клуб из Тулы занимает шестое место в таблице чемпионате России, набрав 28 очков. "Оренбург" одержал первую победу за пять туров и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка после 20 матчей.

"Оренбург" 11 марта в гостях сыграет с "Сочи" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ. В 22-м туре "Оренбург" 14 марта на домашнем стадионе встретится с московским "Спартаком". "Арсенал" в этот же день примет казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
6Арсенал2184925-2628
7Урал2067725-3225
8Уфа2067716-1925
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Оренбург2065924-2823
12Тамбов20641023-2622
13Ахмат2048814-2520
14Рубин2048811-2120
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи19361017-2715

 

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Более 600 человек приняли участие в благотворительной лыжной гонке в Перми
По данным краевого правительства, на соревнование приехали спортсмены и любители лыжных гонок из пяти регионов и 33 городов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС