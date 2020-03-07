"Оренбург" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 марта. "Оренбург" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев оба мяча забил Джордже Деспотович (14-я и 77-я минуты). Полузащитник "Арсенала" Роберт Бауэр на 75-й минуте матча получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Арсенал" прервал свою трехматчевую победную серию. После 21 матча клуб из Тулы занимает шестое место в таблице чемпионате России, набрав 28 очков. "Оренбург" одержал первую победу за пять туров и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка после 20 матчей.
"Оренбург" 11 марта в гостях сыграет с "Сочи" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ. В 22-м туре "Оренбург" 14 марта на домашнем стадионе встретится с московским "Спартаком". "Арсенал" в этот же день примет казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Краснодар
|20
|10
|8
|2
|35-20
|38
|3
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|4
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|8
|Уфа
|20
|6
|7
|7
|16-19
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Оренбург
|20
|6
|5
|9
|24-28
|23
|12
|Тамбов
|20
|6
|4
|10
|23-26
|22
|13
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|14
|Рубин
|20
|4
|8
|8
|11-21
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|16
|Сочи
|19
|3
|6
|10
|17-27
|15