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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 32:25
Регбисты сборной России Пресс-служба Федерации регби России
Описание
Регбисты сборной России
© Пресс-служба Федерации регби России

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе сборной России десять очков набрал Рамиль Гайсин (два штрафных и две реализации), семь - Юрий Кушнарев (попытка и реализация), по пять очков команде принесли Егор Зыков, Шамиль Магомедов, Кирилл Голосницкий (все сделали по одной попытке). У румын восемь очков команде принес Флориан Влаицу (два штрафных, реализация), семь - Ионел Мелинте (попытка и реализация), по пять очков набрали Моа Малиепо и Мариус Симионеску (по попытке).

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Капитаном российской команды в субботнем матче был Виктор Гресев. В предыдущих играх чемпионата Европы с капитанской повязкой выходили Василий Артемьев и Андрей Гарбузов, которые пропустили матч с командой Румынии из-за травм.

В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).

До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.

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