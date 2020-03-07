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Зимние олимпийские виды спорта

Канадец Кингсбери победил на этапе Кубка мира по фристайлу в Красноярске

Лучший из россиян Артем Шульдяков занял девятое место

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в парном могуле в Красноярске.

Второе место у британца Томаса Геркена Шофилда, бронзовую награду завоевал американец Брэдли Уилсон. Россиянин Артем Шульдяков занял девятое место, Дмитрий Колесников - 22-е, Никита Новицкий - 23-е.

В женской части соревнований победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон, серебряная медаль досталась австралийке Джакаре Энтони, третьей стала Джелин Кауф из США. Россиянка Анастасия Первушина стала 11-й, Анастасия Смирнова - 12-й, Виктория Лазаренко - 13-й.

Заключительный этап Кубка мира в могуле пройдет в Швеции с 14 по 15 марта.

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