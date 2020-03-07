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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Ференцварош" в последнем матче группового этапа ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 29:26

ТАСС, 7 марта. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" победил на своей площадке венгерский "Ференцварош" со счетом 29:26 в заключительном матче основного раунда группового этапа женской Лиги чемпионов.

Российский клуб после победы в прошлом туре стал недосягаем для идущего пятым норвежского "Кристиансенда" и с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1. "Ференцварош" идет на последнем, шестом месте, набрав 5 очков. Первое место занимает французский "Мец" (13), третьим идет датский "Эсбьерг" (11), четвертым - румынский КСМ из Бухареста (9), все клубы также обеспечили себе выход в четвертьфинал.

В четвертьфинале сыграют лучшие четыре команды от каждой из двух групп. Окончательное место "Ростов-Дона" в таблице и соперник определятся по итогам встречи между "Эсбьергом" и "Мецем", которая пройдет 8 марта.

Первые четвертьфинальные встречи пройдут 3-5 апреля, ответные 10-12 апреля.

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Летние олимпийские виды спорта
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