Казанское "Динамо" вышло в полуфинал женского чемпионата России по волейболу

ТАСС, 7 марта. Казанское "Динамо" обыграло петербургскую "Ленинградку" во втором матче четвертьфинала женского чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:18, 28:26) в пользу казанской команды. Первый матч серии также завершился победой "Динамо" (3-0), казанский клуб выиграл серию до двух побед и вышел в полуфинал. "Ленинградка" не может обыграть "Динамо" во всех турнирах с сентября 2015 года, проиграв 13 матчей.

Соперник казанской команды по полуфиналу определится позднее. Первый матч полуфинальной серии пройдет 14 марта.

"Динамо" является пятикратным чемпионом России, также на счету клуба две серебряные медали национального первенства. В 2014 году "Динамо" стало победителем Лиги чемпионов, а в 2012 году - стало третьим в турнире.