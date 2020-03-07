Сборная Грузии досрочно стала чемпионом Европы по регби

ТАСС, 7 марта. Мужская сборная Грузии со счетом 39:24 победила команду Португалии в предпоследнем, четвертом туре чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Португалии.

За тур до конца турнира, который проходит в однокруговом формате, грузины набрали 19 очков и стали недосягаемы для идущих следом с 9 очками команд Португалии и Испании. Сборная России занимает четвертое место (8), пятыми идут бельгийцы (7), замыкают таблицу румыны (5).

Для сборной Грузии это чемпионство стало 11-м в истории и третьим кряду. По итогам турнира худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон.

В заключительном туре 14 марта грузинская команда сыграет в Тбилиси со сборной России.

Сильнейшие команды Европы - сборные Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии - выступают в турнире "Кубок шести наций".