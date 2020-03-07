Валиева победила на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

ТАСС, 7 марта. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Соревнования прошли в Таллине.

13-летняя россиянка получила в сумме за два проката 227,30 балла (152,38 балла в произвольной программе и 74,92 балла в короткой программе). Второе место заняла россиянка Дарья Усачева (207,74; 139,29 + 68,45), третье - Алиса Лю из США (204,83; 137,31 + 67,52). Россиянка Майя Хромых стала четвертой (198,24; 131,46 + 66,78).

Валиева является двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золотая награда финала серии в Турине.