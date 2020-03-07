Калининградский "Локомотив" вышел в полуфинал женского чемпионата России по волейболу

ТАСС, 7 марта. Калининградский "Локомотив" победил краснодарское "Динамо" во втором четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу "Локомотива". Первый матч серии также завершился победой калининградской команды (3-1), в серии до двух побед сильнее оказались волейболистки "Локомотива" и во второй раз в истории вышли в полуфинал турнира.

Соперник калининградской команды по полуфиналу определится позднее. Первый матч полуфинальной серии пройдет 14 марта.

"Локомотив" основан в 2018 году. Клуб в дебютном сезоне занял второе место в чемпионате. В Кубке России прошлого года команда стала бронзовым призером.