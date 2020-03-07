Свищев: сборная России по керлингу на колясках смогла доказать свое лидерство в финале ЧМ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены, ставшие в субботу чемпионами мира по керлингу на колясках, в тяжелом финальном матче доказали свое лидерство. Такое мнение ТАСС выразил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В финальном матче турнира, который прошел в Швейцарии, россияне победили со счетом 5:4 команду Канады. Российскую команду представляли Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Виталий Данилов, Дарья Щукина и Анна Карпушина. Третье место заняла сборная Швеции.

"Мы очень рады и поздравляем нашу сборную. Ребята - настоящие бойцы, смогли в непростой игре доказать свое лидерство. Такая сплоченная команда, это не может не радовать", - сказал Свищев.

Турнир прошел с 29 февраля по 7 марта в Швейцарии. В турнире приняли участие 12 команд. Сборная России стала четырехкратным чемпионом мира.