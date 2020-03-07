Конфликт между болельщиками и судьями произошел на турнире по ММА в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 7 марта. /ТАСС/. Потасовка между болельщиками и судьями произошел на турнире по ММА в субботу в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Сотрудники полиции остановили конфликт, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

Ранее в социальных сетях появилось видео с дракой после поединка бойцов Джаддала Алибекова из Чеченской Республики и Алима Гугова из Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, между болельщиками проигравшего бойца из КБР и судьями, которые вступились за своего коллегу, произошла небольшая потасовка. Силами сотрудников полиции и службы безопасности конфликт был урегулирован", - рассказал собеседник агентства.