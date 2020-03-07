Горячкина и Кашлинская лидируют после шестого тура на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 7 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в шестом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Казахстанская спортсменка Жансая Абдумалик обыграла Антоанету Стефанову из Болгарии, россиянка Алина Кашлинская переиграла француженку Мари Себаг, а Александра Костенюк из России оказалась сильнее Харики Дронавалли из Индии.

Партии Нана Дзагнидзе (Грузия) - Мария Музычук (Украина), Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Пиа Крамлинг (Швеция) завершились вничью.

После шестого тура лидируют Кашлинская и Горячкина, набрав по 4 очка, за ними идут Дронавалли, Дзагнидзе, Абдумалик (по 3,5), Мария Музычук, Анна Музычук, Крамлинг (по 3), Цзюй Вэньцзюнь (2,5), Себаг, Стефанова и Костенюк (по 2).

Партии седьмого тура пройдут 9 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Последний этап серии пройдет на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.