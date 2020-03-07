Нурмагомедов назвал поединок против Фергюсона боем мечты

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал боем мечты для фанатов свой предстоящий поединок против американца Тони Фергюсона. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции.

"Уже в следующем месяце будет наш бой. Как фанату мне тоже очень нравится наш поединок. Это бой мечты", - сказал Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.