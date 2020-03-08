Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ против "Вашингтона"

В составе победителей отличились Ник Дауд (2-я и 41-я минуты), Никлас Бэкстрём (17), Рихард Паник (19) и Ти Джей Оши (54). У "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (46) и россиянин Евгений Малкин (53).

ТАСС, 8 марта. "Вашингтон" со счетом 5:2 победил в гостях "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин провел на льду 21 минуту 37 секунд и нанес пять бросков по воротам соперника. В этом сезоне он набрал 70 (22 гола + 48 передач) очков в 53 матчах. Российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Ковальчук очков не набрали, голкипер столичного клуба Илья Самсонов провел матч в запасе.

Для Малкина этот сезон НХЛ стал 11-м, в котором он набрал 70 очков, 33-летний россиянин сравнялся по этому показателю с Кросби и Овечкиным. Среди других действующих игроков 70 очков чаще набирал только Джо Торнтон из "Сан-Хосе" (12).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" идет третьим, набрав 89 очков в 68 встречах. "Питтсбург" занимает пятую строчку с 84 очками в 67 играх.

"Вашингтон" в следующем матче 10 марта сыграет в гостях с "Баффало", "Питтсбург" 8 марта примет "Каролину".