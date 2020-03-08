"Монако" в меньшинстве уступил "Ницце" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 8 марта. "Монако" со счетом 1:2 проиграл "Ницце" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей дублем отметился Каспер Дольберг (59-я и 94-я минуты), у проигравших отличился Виссам Бен Йеддер (32). На 86-й минуте матча форвард "Монако" Стефан Йоветич получил прямую красную карточку и покинул поле.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч, не сумев отметиться результативными действиями.

"Монако" прервал беспроигрышную серию из пяти матчей и занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Ницца" не проигрывает четыре матча кряду, клуб идет на шестой строчке, набрав 41 очко.

В следующем туре "Монако" 15 марта примет "Сент-Этьен".