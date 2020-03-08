Две передачи Свечникова помогли "Каролине" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 8 марта. "Каролина" в гостях обыграла в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы на счету Райана Пулока (36-я минута) и Джоша Бэйли (56). В составе "Каролины" отличились Джастин Уильямс (14), Джоэл Эдмундсон (47) и Винсент Трочек, который на второй минуте овертайма принес команде победу.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и провел на льду 19 минут 9 секунд. Всего на счету Свечникова в этом сезоне 60 очков (24 гола + 36 результативных передач). Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов на лед не вышел.

В турнирной таблице Восточной конференции потерпевшие шестое поражение кряду "Айлендерс" занимают шестое место, в активе команды 79 баллов в 67 матчах. "Каролина" прервала четырехматчевую серию без побед и идет на девятом месте, набрав в 66 матчах 77 очков.

"Айлендерс" в следующем матче 11 марта сыграют в гостях с "Ванкувером". "Каролина" 8 марта встретится на выезде с "Питтсбургом".