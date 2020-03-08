{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Две передачи Свечникова помогли "Каролине" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме

ТАСС, 8 марта. "Каролина" в гостях обыграла в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы на счету Райана Пулока (36-я минута) и Джоша Бэйли (56). В составе "Каролины" отличились Джастин Уильямс (14), Джоэл Эдмундсон (47) и Винсент Трочек, который на второй минуте овертайма принес команде победу.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и провел на льду 19 минут 9 секунд. Всего на счету Свечникова в этом сезоне 60 очков (24 гола + 36 результативных передач). Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов на лед не вышел.

В турнирной таблице Восточной конференции потерпевшие шестое поражение кряду "Айлендерс" занимают шестое место, в активе команды 79 баллов в 67 матчах. "Каролина" прервала четырехматчевую серию без побед и идет на девятом месте, набрав в 66 матчах 77 очков.

"Айлендерс" в следующем матче 11 марта сыграют в гостях с "Ванкувером". "Каролина" 8 марта встретится на выезде с "Питтсбургом".

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Танцы минус. Российские фигуристы завоевали три золота из четырех на юниорском ЧМ
Единственной дисциплиной, в которой российские фигуристы не сумели выиграть золотую медаль, стали танцы на льду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС