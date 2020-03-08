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НХЛ

Два очка Бучневича не спасли "Нью-Йорк" Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Нью-Джерси"

Встреча завершилась со счетом 6:4

ТАСС, 8 марта. "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (7-я и 21-я минуты), Фредрик Классон (22), Трэвис Зэйджак (37, 60) и Джон Хэйден (37). У проигравших отличились Филип Хитил (6), Мика Зибанежад (8), Грег Маккегг (54) и Энтони Д'Анджело (60).

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич сделал две результативные передачи, теперь у него в этом сезоне 44 (15 шайб + 29 голевых передач) очка. Форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев также отметился голевым пасом. Он набрал 43-е очко (12 + 31) в текущем регулярном чемпионате.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел свой первый матч после автомобильной аварии, в которую он попал вместе с Бучневичем 24 февраля, и был заменен после второго периода. Россиянин 5 марта вернулся к тренировкам в общей группе после перелома ребра.

"Рейнджерс" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 76 очков в 68 встречах. "Нью-Джерси" идет 13-м, набрав в 68 матчах 68 очков. В следующем матче "Нью-Джерси" 11 марта примет "Питтсбург", "Рейнджерс" в тот же день на выезде сыграют с "Далласом".

В других встречах игрового дня "Нэшвилл" на выезде обыграл "Даллас" со счетом 1:0, "Лос-Анджелес" дома оказался сильнее "Миннесоты" (7:3), а "Филадельфия" на своем льду победила "Баффало" (3:1).

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