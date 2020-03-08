СМИ: футбольный клуб "Челси" намерен приобрести вратаря "Барселоны" тер Штегена

ТАСС, 8 марта. Английский футбольный клуб "Челси" намерен приобрести вратаря испанской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Express.

По информации издания, немецкий вратарь может покинуть "Барселону" из-за конфликта с капитаном команды Лионелем Месси, этим попытается воспользоваться клуб из Лондона. Действующий контракт 27-летнего голкипера рассчитан до июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость тер Штегена составляет €90 млн.

Тер Штеген перешел в "Барселону" в июле 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии" (Германия). Переход обошелся испанскому клубу в €12 млн. В нынешнем сезоне голкипер провел 34 игры в составе "Барселоны" во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча, при этом 11 раз он сыграл на ноль. За сборную Германии тер Штеген сыграл 24 матча.

В составе "Барселоны" тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании и стал двукратным обладателем Суперкубка Испании. Вместе со сборной Германии тер Штеген выиграл Кубок конфедераций 2017 года.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 58 очков после 27 матчей. "Челси" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 45 очков после 28 игр.