Этап Кубка мира по сноуборду в Италии предварительно отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в Италии предварительно отменили соревнования по причине коронавируса. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Этап Кубка мира в Италии был запланирован на 10 марта, соревнования должны были пройти в Ломбардии. В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, который содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений коронавирусом.

"Официально этап пока не отменен, ждем, что это сделают в ближайшее время, когда в Европе будет рабочее время. У нас есть тренерский чат, куда о предварительной отмене написали итальянские коллеги, - сказал Салагаев. - Причина - коронавирус, границы закрыли. Мы (тренеры и команда - прим. ТАСС) сейчас находимся в Мюнхене, планируем поехать тренироваться в Австрию, готовиться к немецкому этапу, про отмену этапа в Германии пока информации нет".

По последним данным, за сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 36, достигнув 233. Общее число инфицированных составляет 5883, выздоровели к настоящему моменту 589 человек. Ранее правительство Италии постановило закрыть все учебные заведения во всей стране до 15 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.