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Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса

Впервые в истории "Формулы-1" этап пройдет в отсутствии зрителей
Описание
© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 8 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении организаторов этапа.

Впервые в истории "Формулы-1" этап пройдет в отсутствии зрителей.

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"После консультаций с международными партнерами и национальной целевой группой королевства по здравоохранению было принято решение провести Гран-при Бахрейна в этом году только для участников. Учитывая продолжающееся распространение коронавируса по всему миру, было бы неправильным проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов могут контактировать друг с другом. Но для того, чтобы ни спорт, ни болельщики не пострадали, этап состоится по расписанию, но будет транслироваться только по телевидению", - говорится в заявлении.

Этап в Бахрейне - второй в новом сезоне, он пройдет с 20 по 22 марта. Стартует чемпионат этапом в Австралии (13-15 марта).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс. 

Теги
Формула-1Распространение коронавируса нового типа
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