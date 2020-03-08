Тренер ФК "Сельта" отметил, что Смолов не похож на типичного русского

ТАСС, 8 марта. Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия заявил, что нападающий Федор Смолов не похож на типичного русского. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Desmarque.

Московский "Локомотив" в январе отдал Смолова в "Сельту" до конца нынешнего сезона.

"Мы задумывались об адаптации российских футболистов, и мы знали, что Смолов отличается от типичного русского - он экстраверт и отлично говорит по-английски, - сказал Гарсия. - Если он сосредоточится, то ему не потребуется много времени на адаптацию. Вокруг него собраны хорошие игроки, поэтому мы верим, что он будет совершенствоваться и в будущем мы увидим совсем другого Смолова".

В составе "Сельты" российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Выступая за "Локомотив", Смолов выиграл Кубок России сезона-2018/19 и Суперкубок России - 2019. Дважды он становился лучшим бомбардиром российского чемпионата по итогам сезона (2015/16, 2016/17).

"Сельта" находится на 17-м месте в чемпионате Испании, набрав 26 очков после 27 игр.